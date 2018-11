MILANO – “La mamma degli imbecilli è sempre incinta”. Cosi’ Leonardo Bonucci commenta i fischi di San Siro al suo indirizzo, all’inizio di Italia-Portogallo, per la sua stagione passata in rossonero.

“Ho la fiducia dei mei compagni di squadra, e questo mi basta”, ha aggiunto il difensore tornato alla Juve dopo un anno di Milan. Quanto alla nazionale, “ci abbiamo provato – ha aggiunto Bonucci a RaiSport – ci manca ancora un po’ di cattiveria sottoporta, in fase realizzativa”.

Bonucci commenta i fischi di San Siro

Bonucci risponde così ai fischi. pic.twitter.com/oACzNKEVLb — Andrea (@andrea___182) 17 novembre 2018

La reazione social ai fischi a Bonucci

Sappiamo tutti che Bonucci non sia la simpatia in persona e ha fatto quello che ha fatto, ma oggi non i fischi non avevano proprio senso. #ItaliaPortogallo — ℳαг 💜 (@thevscientist) 17 novembre 2018

Dai fischi a #Bonucci agli insulti al portiere portoghese. Ogni volta chiamato merd..Si era detto basta insulti negli stadi. Che le partite si sarebbero dovute fermare. Non mi pare che ciò sia accaduto. A #Milano, #ItaliaPortogallo https://t.co/ds47toyrum via @cmdotcom — Barone Marco (@xcolpevolex) 17 novembre 2018

Ignobili anche i fischi che gli juventini hanno indirizzato nei confronti di #Bonucci, dimenticando che stasera indossava la maglia unica della #Nazionale.

Andrebbero veramente radiati questi gobbi, lo schifo del calcio.#ItaliaPortigallo #ItaliaPortugal — Davide Antonelli (@DavideAntonelli) 17 novembre 2018

I fischi per #Bonucci sono sacrosanti. Vince e guadagna, ha deciso il proprio destino scegliendo di bruciarsi come personaggio. — Matteo Pierucci (@ucci90) 17 novembre 2018