Bonucci infortunio in Lazio-Juventus, è uscito in lacrime. Al suo posto entra Chiellini

ROMA – Tegola per la Juventus a poche ore dalla partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Leonardo Bonucci è uscito in lacrime lasciando il campo per infortunio al 39′ di Lazio-Juventus. Bonucci che aveva accusato un dolore da qualche minuto ma aveva deciso di restare in campo stringendo i denti. Al suo posto è entrato in campo Giorgio Chiellini.

Bonucci infortunato, è uscito in lacrime

#LazioJuve 22gg a Madrid x recuperare Bonucci o comprare un giocatore di livello.Dalla caviglia non recuperi subito siamo nella Merda ,Benatia va fermato insieme a Cacares — NON E’+IL CALCIO CHE AMAVO! (@P_S_1971) 27 gennaio 2019

Ciò che temevo! Speriamo che non sia niente di grave altrimenti siamo nei guai! #bonucci #LazioJuventus — Francesco Sanna Jj (@Zio_Frank_1_Jj) 27 gennaio 2019

Un cretino Allegri a non togliere subito Bonucci. Adesso starà fuori un bel po’ #LazioJuve — FacelessMan (@ClaudioVerga) 27 gennaio 2019

La Juve è quella squadra che deve vendere Benatia perché Bonucci le gioca tutte. Venduto Benatia si fa male Bonucci. Queste sono le cose che ti fanno capire tutto. L’europa non sarà mai per noi. Ah, staseta atteggiamento veramente scandaloso. #LazioJuventus — Angelo #MY7H ⭐⭐⭐☆ (@angsem79) 27 gennaio 2019

bonucci esce infortunato pic.twitter.com/UwAa5ylgx1 — Il Milanista (@gattusismo__) 27 gennaio 2019