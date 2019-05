TORINO – Niente Roma-Juventus per Leonardo Bonucci. La Juventus perde Leonardo Bonucci alla vigilia della sfida con la Roma. Il difensore bianconero, si legge sul sito web del club bianconero, “rimarrà a Torino per precauzione in seguito a una contusione alla caviglia destra subita al termine della rifinitura”. Probabile l’inserimento di Barzagli al fianco di Chiellini, anche se Allegri è tentato dalla soluzione Caceres.

Bonucci salta Roma-Juventus, Allegri: “Squadra è miscelata bene…”.

Le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri al sito ufficiale della Juventus prima di Roma-Juventus, partita di cartello del campionato italiano di calcio di Serie A. «Domani abbiamo una bella partita contro la Roma, dobbiamo giocarla al meglio per poi vivere la festa contro l’Atalanta. Recuperiamo Alex Sandro, Bentancur, Dybala ed Emre Can». L’allenatore bianconero ha poi parlato della crescita di Bentancur e Cancelo.

«Rodrigo è cresciuto molto ma deve ancora fare dei progressi negli inserimenti in zona gol, negli assist e nella visione di gioco. Ha tutto il tempo e le possibilità per farlo. Anche Joao è migliorato, ha qualità straordinarie in fase di possesso. La squadra in questo momento è miscelata bene. Dovremo solo capire quali sono le situazioni tattiche che vanno migliorate. Nei miei cinque anni sono rimasti solo in due: Chiellini e Bonucci, visto che Barzagli si ritira».