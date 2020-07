Ma cosa diceva questo post pubblicato su Instagram da Bonucci che tanto è piaciuto ad Icardi? Prima di riportarlo di seguito, lo spieghiamo.

Bonucci ha festeggiato alla faccia di chi pensava di poterlo vincere. A chi si riferiva? Alle inseguitrici della Juventus ma è probabile che nel suo mirino ci fossero soprattutto i nemici storici dell’Inter e la Lazio che ha fatto il diavolo a quattro per far riprendere il campionato durante la pandemia da coronavirus.

Riportiamo di seguito, il post pubblicato su Instagram da Bonucci che ha ricevuto il like di Mauro Icardi.

“Da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. IL MIO PIÙ BELLO”.