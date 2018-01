MILANO – Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, amici di vecchia data, hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alle Maldive approfittando della sosta natalizia del campionato di Serie A.

Le foto delle loro vacanze sono state pubblicate su Instagram da Carolina Bonistalli, moglie di Chiellini. Non appena postate, hanno fatto scatenare il putiferio perché i tifosi del Milan hanno iniziato a insultare Bonucci.

Bonucci è accusato di non essere un vero capitano perché va in vacanza con il “nemico”, è grande la rivalità tra il Milan e la Juventus, e perché non è rimasto ad allenarsi a Milano nonostante il pessimo ruolino di marcia della squadra di cui è capitano.