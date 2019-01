TORINO – La Juventus torna ad allenarsi martedì, al JTC Continassa e comincia così la preparazione verso gli impegni che a gennaio vedranno impegnati gli uomini di Mister Allegri: il 12 gennaio a Bologna in Coppa Italia, il 16 a Jeddah per la Supercoppa contro il Milan, il 21 in casa contro il Chievo e il 27 in trasferta a Roma contro la Lazio.

Bonucci, Cristiano Ronaldo e Matuidi hanno rinunciato a qualche giorno di vacanza

Ci sono tre calciatori della Juventus, Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo e Blaise Matuide, che brillano per stakanovismo e spirito di iniziativa. Le tre stelle bianconere hanno deciso di rinunciare a qualche giorno di vacanza per tornare ad allenarsi prima degli altri compagni di squadra. I tre calciatori, vogliono farsi trovare tirati a lucido per la Supercoppa Italiana dove verrà assegnato il primo trofeo del 2019.

