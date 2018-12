BERGAMO – Atalanta-Juventus è stata una partita emozionante fino all’ultimo secondo quando Leonardo Bonucci si è visto annullare il gol del possibile 3-2 per fuorigioco. Prima della decisione dell’arbitro Banti, Bonucci ha esultato e questa sua reazione non è stata gradita dal pubblico di Bergamo che lo ha coperto di insulti (“Bonucci uomo di m…”).

Il video con il gol annullato a Bonucci

I social commentano la prestazione di Bonucci

il problema di Bonucci è che quest’anno l’80% dei gol presi sono sua precisa responsabilità, adesso sono davvero un po’ troppe le partite con cappella annessa — Alberto Fantoni (@ConteAlmaviva) 26 dicembre 2018

No, se metti Bonucci su Zapata ti suicidi. Se ci.metto Chiello non tocca palla. Cmq e’ palese che Benatia a gennaio parte. — matteo (@matteomu1) 26 dicembre 2018

Spero che questa prestazione serva a farci capire che @bonucci_leo19 non è un difensore e @PauDybala_JR

In queste partite è inutile se non per assaggiare l’erba e misurare il campo a carponi .

Ottima formazione mister complimenti #AtalantaJuve — luigi marino (@andrealusi) 26 dicembre 2018

Io quello che non capisco è perché tutti quando sbagliano fanno un po’ di panchina e Bonucci continua a giocare. Forse è perché caratterialmente non lo reggerebbe. — L. P. (@1987_Lorenza) 26 dicembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.