MILANO – Dopo un primo tempo chiuso sul punteggio di zero a zero, il Milan è riuscito a passare in vantaggio sul Crotone a inizio ripresa.

Primo gol in rossonero per il capitano Leonardo Bonucci. Si è trattato di un vero e proprio gollonzo perché in un primo momento Bonucci non si è nemmeno accorto della rete.

Cordaz è uscito a vuoto e la palla è carambolata sul corpo di Bonucci prima di terminare la sua corsa in rete per la disperazione di Walter Zenga.

