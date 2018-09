TORINO – L’espulsione di Mario Rui al 58′ di Juventus-Napoli ha acceso gli animi in campo. Dopo il suo fallo su Dybala, è nata una rissa in campo.

Bonucci e Allan si sono spinti a vicenda, poi il difensore gli ha rifilato una testata e il brasiliano è caduto a terra.

Gli highlights

Episodio da moviola al 58′. L’arbitro Banti mostra il cartellino rosso a Mario Rui per un’entrata decisa su Dybala. Questo episodio dà il via a una rissa. Bonucci e Allan si spintonano, poi il difensore “stende” il centrocampista con una testata. Banti non prende provvedimenti né contro Bonucci, né contro Allan. Come se niente fosse accaduto.

Sorpasso Juventus al 49′. Cristiano Ronaldo ha colpito il palo, Mandzukic ha segnato a porta vuota.

Show di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, dopo l’assist per il gol di Mandzukic, supera Koulibaly con un numero incredibile. Cr7 sta disputando una grande partita.

Pareggio della Juventus al 27′. Gran numero di Cristiano Ronaldo sulla fascia sinistra e assist per Mandzukic che insacca di testa da due passi.

Napoli in vantaggio al 9′. Passaggio filtrante di Allan per Callejon che serve Mertens a porta vuota. Il belga non sbaglia e porta in vantaggio la sua squadra.

Al 6′, il Napoli va vicino al gol con Zielinski. Il centrocampista polacco ha calciato da fuori area colpendo il palo a Szczesny battuto

Lo Stadium accoglie i calciatori della Juventus con una ovazione

Le scelte di Ancelotti per la sfida scudetto contro la Juventus

Cristiano Ronaldo accolto da star prima di Juventus-Napoli

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali della sfida scudetto

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

