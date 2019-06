Boris Becker mette all’asta cimeli e trofei per pagare i debiti

BERLINO – Trofei e cimeli del tennis di Boris Becker saranno venduti all’asta oggi. L’asta online comprende diverse copie di trofei che Becker ha ricevuto per le sue vittorie nei principali tornei di tennis (inclusa una copia della Wimbledon Challenge Cup).

In vendita c’è anche la medaglia che Becker ha ricevuto dopo la sconfitta nella finale di Wimbledon contro lo svedese Stefan Edberg nel 1990.

La Bild riferisce che potranno essere avanzate offerte su un totale di 82 oggetti, tra cui racchette da tennis, foto e orologi dell’ex numero uno al mondo.

Collezionisti e fan potranno partecipare all’asta della casa d’aste Wyles Hardy fino all’11 luglio. I proventi serviranno a pagare i debiti di Becker, 52 anni, che è stato dichiarato fallito nel 2017 da un tribunale di Londra.

Nel corso della sua carriera Becker ha vinto 49 titoli nel singolare (di cui 6 nel Grande Slam) e 15 nel doppio in 14 differenti nazioni (Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Qatar, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti).

È stato numero uno del mondo in singolare per 12 settimane divise in due periodi, il primo da 3 e il secondo da 9. Ha vinto tre Masters Cup, un WCT Finals e una Grand Slam Cup. Unico grande neo della sua carriera (comune a molti giocatori serve & volley) è quello di non essere stato molto competitivo sulla terra battuta; in singolare non ha infatti vinto nessun torneo disputato su questa superficie (pur avendo disputato alcune finali) e nello Slam parigino è arrivato al massimo in semifinale (nel 1987, 1989 e 1991).

Nel doppio ha conquistato 15 titoli raggiungendo, il 22 settembre 1986, la sesta posizione del ranking mondiale della categoria. Ha vinto la medaglia d’oro alle olimpiadi di Barcellona nel 1992 in coppia con Michael Stich. Ha guadagnato complessivamente 25.080.956 dollari in premi in carriera. In Coppa Davis (vinta nel 1988 e nel 1989) ha un bilancio di 54-12 (38-3 nel singolare).

Oltre alla Davis ha vinto anche le altre due maggiori competizioni a squadre del circuito: la Hopman Cup nel 1995 e la World Team Cup nel 1989 e nel 1998. Nel 2003 Becker è stato introdotto nella International Tennis Hall of Fame. Occasionalmente gioca nel circuito senior e nel World TeamTennis (fonti Ansa e Wikipedia).