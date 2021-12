Bormio discesa libera: Dominik Paris trionfa sulla Stelvio. Un fantastico Dominik Paris si è aggiudicato il primo posto nella discesa libera di Bormio, sulla sua pista, la Stelvio, dove si è imposto a questo punto 7 volte (un record, 6 discese e un SuperG).

Paris – 32 anni e 20/o successo in carriera – vi ha trionfato per ben sette volte, sei in discesa ed una in superG.

Con questo successo, dopo 4 delle 10 gare stagionali, l’azzurro è passato in testa con 227 punti alla classifica di discesa. Con il tempo di in 1.54.63, Paris ha preceduto gli svizzeri Marco Odermatt, sempre più leader di Coppa del mondo con 713 punti, che ha chiuso in 1.54.87 e Niels Hintermann (1.55.43). Per l’Italia c’è anche il decimo posto di Matteo Marsaglia

Bormio discesa libera: Dominik Paris trionfa sulla Stelvio

“Il gigante della Val d’Ultimo – lo celebra il Corriere della Sera – domina la discesa di Bormio rifilando agli avversari distacchi abissali”.

“Ho dato il massimo da cima a fondo, sapevo che dovevo dare tutto per vincere. Mi piace qui, mi sento sicuro. Anche quest’anno era tosta e difficile ma quando dai il massimo sei soddisfatto”.

“I Giochi di Pechino 2022? Spero di crescere ancora e di migliorare, la sciata sta andando bene e la fiducia è tornata. Il superG di domani? Sperare si può sempre, spero di fare tutto giusto”.