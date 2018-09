IBIZA (SPAGNA) – Marco Borriello è stato intervistato da Sky Sport 24 per parlare della sua nuova esperienza calcistica in Spagna. Borriello non ha firmato con l’Ibiza per darsi al divertimento più sfrenato ma perché gli è stato promesso un ruolo da dirigente dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

“Sono venuto a Ibiza a rilassarmi, ma sono stato convinto dal progetto. Il presidente ha gestito anche il Valencia e lo ha portato in Champions. Stavo per ritirarmi, ma è arrivata questa nuova sfida e voglio viverla, compagni e società si aspettano molto da me. Poi in futuro mi vedo dirigente di questo club, magari dopo aver scalato le categorie. Se il presidente dovesse pensare che non sono all’altezza senza nessun problema strappo il contratto da giocatore e prendo quello da dirigente, voglio aspettare un po’ prima di appendere le scarpette al chiodo”.

“Non sono sposato, ma ho una carriera alle spalle di locali e mi sono stufato, devo dire la verità. Il bello di questo posto è che la mattina ti alleni presto poi puoi andare in spiaggia con gli amici a rilassarti e goderti la vita. È il valore aggiunto di questa isola dove vorrebbero fermarsi tanti giocatori, ma prima non c’era la squadra, ora gliela stiamo preparando”.