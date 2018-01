BRIGHTON – Dopo 13 rimpalli in area di rigore, al 79′, il Bournemouth riesce a trovare il gol del pareggio (2-2) nella trasferta di Brighton.

Treedici rimpalli, di testa e di piede, prima che Callum Wilson riesca a mettere la palla in rete e trovare il pareggio per 2-2 in casa del Brighton. Guarda il video: