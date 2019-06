ROMA – Contro tutti i pronostici, al Madison Square Garden di New York, Anthony Joshua, campione mondiale dei massimi Wba, Ibf e Wbo, è stato messo ko dal 29enne Andy Ruiz jr. Lo sfidante è riuscito a stendere l’avversario quattro volte nel giro di sette round. Joshua, al primo ko in carriera, ha commentato: “Grandi meriti ad Andy, grande rispetto. E’ un buon pugile. Ringrazio l’America e tutti quelli che sono venuti qui per questa serata. Sono dispiaciuto per i miei amici e i miei tifosi”.

Joshua era dato come grande favorito per l’incontro: inizialmente avrebbe dovuto sfidare lo statunitense Jarrell Miller, che però era risultato positivo ad alcuni test dell’antidoping lo scorso aprile. Ruiz si era fatto avanti per sostituirlo e partiva da sfavorito, benché avesse una maggiore esperienza e un numero più alto di incontri disputati. Battendo Joshua è diventato il primo pugile messicano a vincere la cintura di campione del mondo dei pesi massimi. (fonte QUOTIDIANO.NET – SKY SPORT)