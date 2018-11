TORINO – Episodio da moviola nel finale del primo tempo tra la Juventus e il Cagliari. Sul risultato di due a uno per i bianconeri, Bradaric ha toccato il pallone in maniera dubbia nella sua area di rigore e l’arbitro ha deciso di consultare il VAR.

Dopo aver visionato il video, l’arbitro ha deciso che il tocco non era con la mano ma con la spalla. Questa sua decisione non ha placato le polemiche e i calciatori della Juventus hanno continuato a protestare nei suoi confronti.

45′ Fine primo tempo, la Juventus è in vantaggio sul Cagliari per 2-1. Gol di Dybala, pareggio di Joao Pedro e autorete di Bradaric.

44′ La Juventus chiede il rigore per un tocco di Bradaric nella sua area di rigore. I bianconeri hanno protestato per il tocco di mano del calciatore del Cagliari ma secondo l’arbitro il tocco è avvenuto con la spalla.

38′ Autogol del Cagliari. Cross teso di Douglas Costa e deviazione decisiva di Bradaric che ha infilato il proprio portiere sul primo palo.

36′ Pareggio del Cagliari. Cross di Srna per Joao Pedro. L’attaccante del Cagliari si accentra e batte Szczesny con un tiro imparabile.

17′ Cross di Ionita, tocco con la mano di Benatia. L’arbitro consulta il var ma non ritiene il tocco volontario e non assegna il calcio di rigore al Cagliari.

44” – Gol della Juventus dopo appena 44 secondi. Bentancur ha servito Dybala, l’attaccante bianconero ha fintato la conclusione con il sinistro e si è portato il pallone sul destro e ha battuto il portiere del Cagliari con un rasoterra imparabile.

