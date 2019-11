LONDRA (INGHILTERRA) – Il Crystal Palace ha vinto 4-2 contro il Millwall nell’equivalente del nostro campionato primavera ma in rete spopola una giocata che non ha nulla a che vedere con la partita. Parliamo del “fuori programma” di Brandon Aveiro. Il calciatore del Crystal Palace, durante una sostituzione, a gioco fermo, si è esibito in un palleggio con il chewing gum. Potete vedere il video su Twitter al seguente link: https://twitter.com/SoccerAM/status/1199302600530771968.

Brandon Aveiro, tra l’incredulità generale, ha iniziato a palleggiare con il chewing gum che sta mangiando. Dopo cinque palleggi, lo ha ripreso al volo ed è tornato a masticarlo come se niente fosse accaduto. Il giocatore del Crystal Palace non è il primo a cimentarsi in una “prodezza simile”. Abbiamo dei casi anche nel nostro campionato.

Il primo è stato Mattia Perin. L’ex portiere rossoblù ha palleggiato con la gomma da masticare durante il riscaldamento di un Genoa-Roma di sette anni fa. Un anno dopo, è stata la volta di un altro portiere.

Antonio Mirante ha palleggiato con la gomma da masticare che stava mangiando durante un vecchio Napoli-Parma disputato allo Stadio San Paolo. Saranno pure portieri ma hanno piedi delicati da veri numeri dieci (video YouTube).