Brasile-Argentina, chi sono i quattro calciatori che hanno violato la quarantena e ora sono indagati. I quattro giocatori argentini che non hanno osservato la quarantena per prevenire la diffusione del coronavirus sono indagati dalla polizia federale brasiliana per falsità ideologica.

I nomi dei quattro calciatori argentini indagati dalla polizia brasiliana

Lo rende noto GloboNews, secondo cui l’inchiesta contro Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Cristian Romero e Giovani Lo Celso sarebbe stata aperta ieri. I quattro saranno indagati anche per mancato rispetto delle norme sanitarie.

La polizia ha fatto notare che giocatori e staff tecnico della nazionale argentina sapevano già di non poter scendere in campo ieri contro il Brasile, nella partita sospesa dopo 5′ di gioco.

La partita tra Brasile e Argentina è stata interrotta dopo che inviati dell’Agenzia di sorveglianza sanitaria (Anvisa) brasiliana sono entrati nel terreno di gioco a San Paolo, per chiedere l’espulsione dei quattro atleti argentini, che avevano mentito nel modulo sanitario anti-Covid all’ingresso nel Paese, omettendo di essere passati dal Regno Unito e quindi di non aver rispettato la quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Anvisa ha emesso l’ordine di espulsione, ma la Federazione argentina ha lo stesso schierato in campo gli atleti. I quattro giocatori sono stati ascoltati dalla polizia, ma tutti hanno già lasciato il Brasile e sono rientrati in Argentina.