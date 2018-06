Brasile-Svizzera 1-0 diretta, highlights: Coutinho super gol

MOSCA – Mondiali Russia 2018, fase a gironi: Brasile-Svizzera 1-0 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Brasile-Svizzera, video con il gol di Coutinho

COUTINHO! WHAT A GOAL! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/EWGlvPCQct — Football Funnys (@FootyFunnysUK) 17 giugno 2018

Coutinho scores against Switzerland. 1-0 Brazil. Absolute peach. pic.twitter.com/f6SWxDOvR6 — Transfer Central (@FTransferHub) 17 giugno 2018

Brasile-Svizzera, le formazioni ufficiali

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All. Tite

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. All. Petkovic

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal



Già annunciati lo scorso 14 maggio, i convocati di Tite lamentano la sola assenza dell’infortunato Dani Alves rimpiazzato da Danilo. Neymar il campione più acclamato, leader della Seleçao cinque volte campione del mondo. In rosa gli “italiani” Alisson e Miranda, folta la rappresentanza di City e Real oltre al PSG.

Portieri

1. Alisson (Roma), 23. Ederson (Manchester City), 16. Cássio (Corinthians).

Difensori

3. Miranda (Inter), 13. Marquinhos (PSG), 2. Thiago Silva (PSG), 12. Marcelo (Real Madrid), 6. Filipe Luís (Atletico Madrid), 22. Fagner (Corinthians), 4. Pedro Geromel (Gremio), 14. Danilo (Manchester City).

Centrocampisti

5. Casemiro (Real Madrid), 17. Fernandinho (Manchester City), 15. Paulinho (Barcellona), 8. Renato Augusto (Beijing Guoan), 11. Coutinho (Barcellona), 19. Willian (Chelsea), 18. Fred (Shakhtar Donetsk).

Attaccanti

9. Gabriel Jesus (Manchester City), 20. Firmino (Liverpool), 7. Douglas Costa (Juventus), 21. Taison (Shakhtar Donetsk), 10. Neymar (PSG).

Svizzera, tutti i convocati di Petkovic

No a Mehmedi reduce dai problemi fisici, recuperato invece il talentuoso Embolo. Sono solo 6 le differenze in rosa tra la spedizione a Euro 2016 e i Mondiali in Russia adottate da Vladimir Petkovic, Ct che si affida ad un gruppo consolidato con diversi portavoce dalla Serie A.

Portieri

1. Sommer (Borussia Mönchengladbach), 21. Bürki (Borussia Dortmund), 12. Mvogo (Lipsia).

Difensori

2. Lichtsteiner (Juventus), 20. Djourou (Antalyaspor), 13. Rodríguez (Milan), 22. Schär (Deportivo La Coruña), 6. Lang (Basilea), 3. Moubandje (Tolosa), 5. Akanji (Borussia Dortmund), 4. Elvedi (Borussia Mönchengladbach).

Centrocampisti

11. Behrami (Udinese), 23. Shaqiri (Stoke City), 16. G. Fernandes (Eintracht Francoforte), 15. Dzemaili (Bologna), 10. Xhaka (Arsenal), 14. Zuber (Hoffenheim), 8. Freuler (Atalanta), 17. Zakaria (Borussia Mönchengladbach).

Attaccanti

9. Seferovic (Benfica), 19. Drmic (Borussia Mönchengladbach), 7. Embolo (Schalke 04), 18. Gavranovic (Dinamo Zagabria).

CLICCA QUI per il tabellone completo dei Mondiali.

Tutti i gironi dei Mondiali: