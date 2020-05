Brescia Calcio, evacuata la sede per una fuga di gas: Cellino in strada (foto Ansa)

BRESCIA – Una improvvisa fuga di gas, dovuta alla rottura di un rubinetto condominiale, ha costretto i Vigili del Fuoco di Brescia ad evacuare la sede del Brescia calcio in Via Solferino in città.

A lanciare l’allarme sentendo un forte odore di gas sono stati alcuni residenti.

In pochi minuti il presidente del Brescia Massimo Cellino si è ritrovato in strada evacuato a scopo precauzionale.

I vigili stanno lavorando per bloccare la perdita.

Oltre al danno, la beffa visto che il Brescia era tra le società che non volevano riprendere l’attività agonistica.

Secondo Cellino, il calcio italiano si sarebbe dovuto fermare definitivamente per fronteggiare efficacemente il coronavirus.

Alla fine il Brescia si è dovuto arrendere alla maggioranza e ha ripreso l’attività agonistica perché a breve dovrebbe riprendere anche il campionato.

Nei piani della Lega di Serie A il campionato dovrebbe riprendere a metà giugno ma prima serve il via libera da parte del governo che deve incassare il parere positivo del comitato tecnico scientifico.

La Serie A deve terminare entro il 3 agosto perché in questa data la Uefa vuole i nomi delle squadre che devono partecipare alle prossime coppe europee.

Non solo, il campionato deve terminare in quel periodo per poi dare spazio alla Coppa Italia e alle coppe europee ancora in corso (fonte AGI).