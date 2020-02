BRESCIA – Secondo esonero stagionale per Corini. Adesso è ufficiale: Diego Lopez è il nuovo allenatore del Brescia. Oggi il tecnico ex Cagliari, Palermo, Bologna e Penarol di Montevideo, dirigerà la prima seduta d’allenamento della squadra. L’uruguagio ha firmato un contratto fino al 2022.

Il club con un comunicato ha ringraziato Eugenio Corini.

Brescia, il dispiacere di Corini: “Volevo combattere ancora…”. Diego Lopez è il nuovo allenatore.

“Mi sarebbe piaciuto continuare a combattere al vostro fianco ma non e’ stato possibile…”. Con queste parole, lasciate scritte su un foglio appeso alla parete dello spogliatoio dopo aver ritirato i propri effetti personali e riportate dall’Ansa, Eugenio Corini si e’ congedato dal Brescia dal quale e’ stato esonerato questa mattina lasciando il suo posto a Diego Lopez.

“Grazie per tutto quello che mi avete dato (tantissimo), avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore. Un grande in bocca al lupo” ha concluso il suo messaggio alla squadra Corini.

Chi è Diego Lopez. E’ un ex calciatore che ha giocato nel Cagliari dal 1998 al 2010. Precedentemente ha vestito le maglie di Racing Santander e River Plate Montevideo. Lopez, che è stato una bandiera del Cagliari, è stato inserito nella Hall of Fame del club sardo. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato la sua carriera da allenatore in Italia.

Dopo aver allenato nelle giovanili del Cagliari, Giovanissimi e Primavera, è stato nominato vice allenatore dei sardi. Poco dopo è diventato capo allenatore della prima squadra del Cagliari.

Prima di tornare in Uruguay, per allenare il Penarol, Diego Lopez si è tolto anche la soddisfazione di allenare il Bologna ed il Palermo. Nel corso della sua carriera, ha vinto una Coppa America con l’Uruguay nel 1995 e un campionato uruguaiano con il Penarol nel 2018. Adesso Diego Lopez è tornato in Italia accettando il progetto tecnico del Brescia Calcio di Massimo Cellino (fonte Ansa).