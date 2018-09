Brescia-Palermo streaming Dazn e diretta tv, dove vedere Serie B: orario e data

ROMA – Brescia-Palermo, partita valida per la quinta giornata del campionato italiano di calcio di Serie B (turno infrasettimanale), verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn. Gli abbonati di Dazn potranno vedere la partita su pc, cellulari, tablet e smart tv.

Brescia-Palermo, martedì 25 settembre h. 21.00 Probabile Formazione Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Romagnoli, Cistana, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Tremolada; Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Eugenio Corini Probabile Formazione Palermo (3-4-2-1): Brignoli; Pirrello, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Haas, Jajalo, Mazzotta; Falletti, Trajkovski; Puscas. Allenatore: Bruno Tedino

La classifica del campionato italiano di calcio di Serie B

POS SQUADRA PUNTI G V N P GF GS 1 Verona 10 4 3 1 0 10 3 2 Cittadella 9 4 3 0 1 6 1 3 Palermo 8 4 2 2 0 8 4 4 Pescara 8 4 2 2 0 5 3 5 Benevento 7 3 2 1 0 10 5 6 Cremonese 6 4 1 3 0 6 4 7 Crotone 6 4 2 0 2 6 6 8 Spezia 6 4 2 0 2 4 5 9 Lecce 5 4 1 2 1 7 7 10 Salern. 5 4 1 2 1 5 6 11 Padova 5 4 1 2 1 3 5 12 Perugia 4 3 1 1 1 4 5 13 Ascoli 4 3 1 1 1 2 3 14 Brescia 3 4 0 3 1 5 6 15 Venezia 3 4 1 0 3 4 6 16 Cosenza 2 4 0 2 2 2 7 17 Livorno 1 3 0 1 2 2 4 18 Carpi 1 4 0 1 3 4 10 19 Foggia -5 4 1 0 3 6 9

