BENEVENTO – Il primo punto in Serie A del Benevento è arrivato in maniera miracolosa.

Il Milan vinceva per 2 a 1 quindi i padroni di casa hanno deciso di far salire in attacco anche il portiere Alberto Brignoli per l’ultimo disperato assalto.

Nessuno si sarebbe potuto immaginare che proprio il portiere del Benevento avrebbe segnato di testa il gol del definitivo 2 a 2.

Brignoli sulle orme di altri portieri goleador in Serie A come Michelangelo Rampulla, ricordato per essere stato il primo portiere a realizzare un gol su azione nel campionato italiano di Serie A: accadde nella stagione 1991-1992, contro l’Atalanta, all’epoca in cui Rampulla vestiva la maglia della Cremonese, e Massimo Taibi, rete di testa nel corso di Reggina-Udinese 1-1 del 2001.

Ecco il video con il gol storico di Alberto Brignoli.

¡El primer punto del Benevento en Serie A llega tras el gol del portero Brignoli ante el Milan en el minuto 94! pic.twitter.com/JAc19ThqHo — Jordi Cardero (@2entrenador) 3 dicembre 2017

È TUTTO VERO. Benevento-Milan 2-2, gol di Brignoli al 99’ pic.twitter.com/AGzp4QLIHP — SOS Fanta (@SOSFanta) 3 dicembre 2017

#BeneventoMilan #qcc Gol che passerà alla storia del portiere del Benevento Brignoli che regala anche il primo punto in classifica ai padroni di casa . Finale 2:2 pic.twitter.com/TWrduKvYG9 — Gennaro Carbone (@GennaroCarbone) 3 dicembre 2017