ROMA – Marcelo Brozovic ha rifatto la “mossa del coccodrillo”. Già contro il Barcellona infatti, il croato con una lesta scivolata dietro la barriera aveva fermato una punizione di Suarez. E ieri sera, nella partita vinta 3-0, in cui è andato anche a segno, dall’Inter contro la Lazio, si è ripetuto su una punizione dal limite dell’area dei biancazzurri facendo esplodere l’ironia dei social.

E in attesa dello scontro al vertice con la Juventus, ora prima con sei punti in più dell’Inter, è ripartita sui social la sfida tra le due tifoserie. E in questo momento, c’è una sfida dentro la sfida tra Inter e Juventus. Brozovic sta diventando il vero leader della squadra di Spalletti: “Epic Brozo” ha messo da parte il rendimento altalenante che l’ha sempre contraddistinto e ormai è una sicurezza. Una sicurezza che alimenta paragoni. Inevitabile quello con un altro centrocampista, quel Miralem Pjanic finora considerato uno dei migliori in Serie A.