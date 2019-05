Brozovic, un tifoso gli scrive: “Quando te ne vai?”. E lui risponde così

ROMA – Marcelo Brozovic sui social posta una foto di un allenamento con la sua Nazionale e un tifoso dell’Inter, sotto lo scatto, non trova di meglio da fare che scrivere: “E tu quando te ne vai?”.

Il calciatore croato non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha risposto immediatamente: “Domani”. I tifosi nerazzurri si sono subito allarmati e si sono subito schierati dalla parte del giocatore dicendogli che deve assolutamente rimanere. Nainggolan ha deciso di chiudere la vicenda con una grassa risata per sdrammatizzare.

Intanto l’Inter si gode l’arrivo di Antonio Conte in panchina.

Il tecnico oggi, intervistato dalla BBC, ha risposto anche alle prime domande:

“Icardi? Valuteremo tutte le situazioni e prenderemo le migliori decisioni per il club. Dobbiamo lavorare duramente per prendere le migliori decisioni, la squadra è la cosa più importante per il presente e per il futuro. Non ho avuto nessun contatto con Icardi, ho appena iniziato a respirare l’aria nerazzurra e ora devo entrare con le mani e coi piedi in questa nuova sfida”.

“Lukaku? Non c’è stato nessun incontro, dovete parlarne col direttore sportivo così come per Sanchez. Abbiamo un piano, dobbiamo migliorare la squadra e saranno importanti i giocatori, ma altrettanto importante è il progetto e l’ambizione per ridurre il gap”.