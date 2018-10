BARCELLONA (SPAGNA) – Colpo di genio di Marcelo Brozovic nel corso del secondo tempo della partita di Champions League tra il Barcellona e l’Inter. Il centrocampista dell’Inter, sugli sviluppi di un calcio di punizione per il Barcellona, ha evitato la rete facendo da scudo umano sulla conclusione a botta sicura di Luis Suarez.

Il colpo di genio di Brozovic.#BarcellonaInter pic.twitter.com/LM5Lv5rrNZ — Valerio Nicastro (@valerionicastro) 24 ottobre 2018

45′ – fine primo tempo, Barcellona-Inter 1-0. La squadra di Luciano Spalletti è sotto di una rete, è stata beffata dall’ex Rafinha. L’Inter ha tenuto bene il campo ma non è riuscito ad incidere in zona gol.

31′ Gol del Barcellona. Ottima giocata di Suarez con assist al bacio per Rafinha. L’ex calciatore dell’Inter non sbaglia da due passi e segna alla sua ex squadra.

Barcelona, Rafinha’nın golüyle Inter karşısında 1-0 öne geçti pic.twitter.com/0slrRaTPQU — Goal Radar #UEFA (@goalradarUEFA) 24 ottobre 2018

Formazioni ufficiali

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho. All. Valverde Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.