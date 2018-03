PARIGI (FRANCIA) – Bruna Marquezine sa come tirare sù il morale al suo compagna Neymar. L’asso brasiliano è molto triste perché il Paris Saint Germain è uscito dalla Champions League, per mano del Real Madrid, e lui non è potuto scendere in campo per infortunio.

La foto per scacciare la tristezza

Bruna Marquezine ha postato una foto su Instagram per far tornare il sorriso a Neymar. Nella foto, posa senza veli, una immagine artistica. Una foto capolavoro scattata, come scritto su Instagram, da @brucamoreira che ha raccolto migliaia di “like” da parte dei suoi fan.

