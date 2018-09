PARIGI (FRANCIA) – Vive in una delle città più belle del mondo in compagnia del suo fidanzato, il fuoriclasse del calcio Neymar jr, è una delle modelle più pagate del mondo eppure è depressa. E nemmeno poco. Lo ha confessato la stessa Bruna Marquezine nel corso di un evento in Italia, a Venezia. Le sue dichiarazioni sono riportate da www.golssip.it.

Bruna Marquezine ha subito i commenti negativi alle sue foto sui social network e per colpa di queste offese ha sofferto di depressione e anoressia.

“Ho odiato il mio corpo, pensavo di dover perdere peso e ho preso un lassativo ogni giorno per tre mesi.” “Il nostro corpo, quello delle donne, non deve compiacere l’uomo, non deve compiacere nessuno, abbiamo bisogno di essere sani e felici”. “La gente ha commentato che non ero abbastanza magra, ma un po’ grassella con guance paffute e fianchi larghi. Io ci credevo. Ho incominciato ad odiare il mio corpo. Ho pensato di dover dimagrire in ogni caso. Ho preso un lassativo ogni giorno per più di tre mesi. Sono caduta in depressione e per queste ragioni ho avuto problemi di autostima per nona accettarmi, non mi trovavo bella a sufficienza e di conseguenza non pensavo di essere per nulla brava.”

“In nessuna delle mie foto ho chiesto se fossi carina… Se la tua critica è un’offesa e ferire, non scrivere nulla. Non sto facendo nessuna dieta per perdere peso. Può capitare dover perdere qualche chilo per entrare nella parte dei personaggi che si interpretano. Dico a tutti quelli che commentano le foto degli altri di incominciare a riflettere sulla responsabilità e le conseguenze che possono avere queste parole”.