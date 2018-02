ROMA – Bruno Peres, terzino della Roma, secondo fonti vicine alle forze dell’ordine, poco dopo le 5 di questa mattina, 5 febbraio, si è schiantato con la parte posteriore della sua Lamborghini a Roma, nella zona delle terme di Caracalla.

Il giocatore, che era partito da piazza di Porta Capena, ha perso il controllo dell’autovettura mentre stava procedendo verso il Colosseo. La macchina è rimasta seriamente danneggiata ma il giocatore è uscito illeso dall’abitacolo come il passeggero che era al suo fianco.

Dalle analisi è risultato che il giocatore aveva un tasso alcolemico di poco inferiore a 2 contro un limite di 0,5 g/litro. Il calciatore è stato denunciato penalmente per guida in stato d’ebrezza, ha subito il ritiro della patente e dovrà pagare una multa di circa 800 euro.

Bruno Peres aveva avuto un altro incidente nel novembre del 2016 mentre era alla guida di una Porsche presa a noleggio.

La Roma ha convocato Bruno Peres a Trigoria. Il calciatore è sceso in campo per allenarsi, su precisa indicazione dei dirigenti. L’emittente ufficiale giallorossa ha già mandato in onda le immagini dell’allenamento del terzino brasiliano.