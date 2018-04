FERRARA – Bruno Peres pensa già al Liverpool.

L’esterno destro brasiliano, nel post partita di Spal-Roma, ha parlato dei prossimi avversari in Champions League e dell’ex Momo Salah. Le sue dichiarazioni sono state riportate dal Corriere dello Sport:

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Peres: “Salah? Se fa qualcosa sono botte…”

«Con Salah ci parla spesso Manolas, lo abbiamo avvisato di non fare nulla: altrimenti prenderà botte. Kostas non deve parlarci più perché si deve arrabbiare e se gli deve dare qualche botta non ci penserà due volte. Prima della partita non penseremo all’amicizia, dopo sì».

«Conosciamo il suo momento a Liverpool, dobbiamo sapere che è un giocatore che può fare qualcosa di speciale – spiega l’esterno brasiliano dopo il successo sul campo della Spal -, ma noi non siamo qui casualmente, abbiamo sofferto tanto per essere qui. Sappiamo che sarà difficile ad Anfield, dobbiamo essere concentrati e dobbiamo saper soffrire. Dobbiamo conquistare un risultato importante».