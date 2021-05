Buffon a fine stagione lascerà la Juventus ma a 43 anni non lascerà il calcio giocato: giocherà al Monza Buffon la prossima stagione? Gli indizi in effetti ci sarebbero. Chissà se sarà veramente così, Buffon in porta e Balotelli in attacco. Se così fosse però Buffon dovrebbe giocare in Serie B visto che il Monza ha perso i playoff contro il Venezia.

Buffon al Monza? Quel dirigente folle…

“Ho avuto tanti contatti e sto analizzando le proposte ricevute. Ultimamente mi è arrivato un messaggio da un dirigente che in quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi: mi piacciono queste persone”, ha raccontato Gigi Buffon. Il dirigente in questione, riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Adriano Galliani: il suo Monza ieri ha detto addio alle ultime speranze di andare in A ma l’obiettivo è riprovarci subito.

Ecco perché Buffon è un’idea intrigante: un campione del mondo come Filippo Inzaghi, nome da tenere d’occhio per la panchina. Gigi Buffon ama le sfide e non avrebbe paura ad andare in B. Lo ha già fatto con la Juventus 15 anni fa.

Le parole di Buffon

Dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla sua Juventus contro l’Atalanta, Buffon ha detto: “Se sono arrivato fino a 43 anni così è perché quel pizzico di follia e pazzia mi hanno permesso di non pormi limiti. Sono felice quando sogno e riesco ad autoalimentarmi con nuovi sogni e progetti. Nella mia vita, più dei trofei, è stato importante viaggiare e battermi ed ancora ne ho bisogno. Potrei anche pensare di smettere, perché sono felice e appagato. Ma se c’è qualcuno più folle di me che mi contatta e mi fa immaginare qualcosa di grandioso io lo seguo perché la vita è questo. Ho avuto diversi contatti in queste ultime settimane e sto analizzando le proposte ricevute. Quella che reputerò più stimolante, e quando troverò un folle più folle di me, lo seguirò”.