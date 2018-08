PARIGI (FRANCIA) – Il quotidiano francese L’Équipe dedica la prima pagina all’ex portiere della Juventus Gigi Buffon: “Semplice come una leggenda”. Ma Areola e Trapp scalpitano, mentre l’allenatore del club parigino, Tuchel, non ha ancora sciolto le riserve su chi sarà il titolare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Buffon ha conquistato davvero tutti. Ha giocato tre partite ufficiali, tutte vinte, con il Psg e ha già alzato al cielo un trofeo, la Supercoppa di Francia vinta a mani basse contro il Monaco.

Fino a questo momento gli altri due portieri della rosa del Psg, Areola e Trapp, hanno marcito in panchina con zero minuti all’attivo. Mentre tutti esaltano Buffon, l’allenatore Tuchel cerca sempre di minimizzare le sue prestazioni.

Si comporta da “pompiere” per non perdere Areola e Trapp o è davvero confuso? Tuchel sostiene che la titolarità della porta del Psg è ancora in gioco e quindi anche gli altri due portieri potrebbero rimpiazzare Buffon. Ma un conto sono le parole, un altro i fatti.

Nelle prime tre gare della stagione ha giocato, e bene, Buffon e gli altri compagni di squadra, in primis Neymar e Mbappé, già lo adorano. Lo sceicco del Psg lo ha voluto fortemente per puntare alla conquista della Champions League visto che, in Francia, sono anni che non c’è più partita.