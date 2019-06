Buffon pubblica questa foto ma... Ecco i dettagli che non sono sfuggiti

ROMA – Gigi Buffon al volante guida senza cintura di sicurezza e a 155 km/h. Come lo sappiamo? E’ stato lui stesso a postare la foto su Twitter. Ai suoi fan, e non, di certo non sono sfuggiti i particolari e le infrazioni. Punto primo: Buffon è senza cintura. Punto secondo: la velocità è veramente elevata. Basta fare un piccolo zoom per scoprire che l’ex portiere del PSG sta viaggiando a circa 155 km/h.

Finita così? No. Perché poi qualcuno ha anche notato la presenza di un pacchetto di sigarette al suo fianco. Buffon, che in questi giorni sta cercando una nuova squadra, ora sarà costretto a difendersi anche da queste critiche. D’altronde è stato lo stesso portierone ad autodenunciarsi pubblicando la foto su Twitter. La prossima volta forse sarebbe meglio dare una controllata a ciò che si decide di pubblicare.

Foto: Twitter.