Buffon, la Roma di Mourinho ci prova. Ma c’è da battere la concorrenza del Barcellona

Buffon ha annunciato l’addio alla Juventus al termine della stagione e sembra che ci sia la nuova Roma di Mourinho sul 43enne. Lo Special One lo vorrebbe in giallorosso ma il club capitolino dovrà stare attento alla concorrenza di Sporting Lisbona e Barcellona.

Buffon, c’è la corte della Roma di Mourinho

Secondo quanto riporta Spormediaset, sul taccuino del general manager Tiago Pinto è finito Gigi Buffon. Il 43enne è la suggestione per la porta della Roma che sono alla ricerca di un estremo difensore di valore e affidamento. In quest’ottica Buffon resta un’ipotesi concreta e per di più arriverebbe a costo zero.

“Mi sono messo alla prova come uomo. Futuro? Ho avuto un po’ di offerte”, queste le sue parole al termine di Sassuolo-Juventus dove è stato decisivo parando un rigore sullo 0-0 a Berardi. La Roma però dovrà stare attenta perché sull’ex portiere della nazionale italiana c’è forte la concorrenza di altri club come Sporting Lisbona e soprattutto del Barcellona.

Sondaggio del Barcellona per Buffon

Il portale francese FootMercato, infatti, scrive di come Silvano Martina, agente di Buffon, avrebbe già ricevuto un sondaggio concreto da parte degli spagnoli, pronti a mettere sul piatto un ingaggio importante e il ruolo di riserva di Ter Stegen.