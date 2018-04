MADRID (SPAGNA) – Le immagini dell’espulsione di Buffon e della sua sfuriata dopo l’eliminazione contro il Real Madrid sono ancora negli occhi di tutti.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Ma cosa ha fatto il portierone dopo Madrid? E’ andato a funghi…

Buffon ha raccontato alla Gazzetta dello Sport cosa ha fatto dopo la bruciante eliminazione contro il Real Madrid:

“Le decisioni che prendiamo sono un modo per definire noi stessi e per farci diventare quello che vogliamo. Con i nostri pregi e difetti. Pur esagerando, a volte sbagliando. Ma questo significa vivere ed è per questo che sono venuto al mondo. Dopo il Bernabeu mi sono fatto grosse passeggiate, funghi e margherite. Una settimana che mi ha consentito di vivere emozioni forti, belle, adrenalina allo stato puro, vivo anche per questo”.