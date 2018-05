ROMA – Buffon-Psg, ci siamo. Il portiere avrebbe accettato la proposta dei francesi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per lui un biennale da 8 milioni e l’ingaggio come testimonial dei Mondiali del Qatar 2022.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Buffon è atteso già mercoledì nella capitale francese, mentre l’annuncio è atteso in settimana. L’accordo sarebbe stato trovato mercoledì scorso, 24 ore prima della conferenza d’addio del portiere azzurro.

In panchina, a guidare la squadra campione di Francia troverà Thomas Tuchel, che a chi gli chiedeva in conferenza stampa dell’arrivo dell’ex capitano bianconero ha risposto: “A questa domanda non posso rispondere. Posso solo dire che non riesco ancora a pensare a una Juventus senza di lui. Ha una personalità pazzesca, non lo conosco di persona. Posso dire però che abbiamo già due portieri al momento”.