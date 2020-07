Il portiere della Juventus, 42 anni compiuti lo scorso gennaio, ha da poco firmato il prolungamento del contratto con il club bianconero fino al 2021.

Gigi Buffon si è raccontato in una lunga diretta Instagram con Jack Sintini e Randstad:

“Il calcio smuoveva dentro di me qualcosa, è per questo che ho iniziato a giocare – ha svelato il portiere della Juventus – e da lì è sopraggiunta la passione e l’adrenalina. Poi è diventata obbligo, per 15-20 anni ho messo via la parte ludica ma ora ho ritrovato il piacere e la voglia di allenarmi. Continuo ancora perché sto bene e so di poter ancora migliorare”.