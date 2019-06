Buffon, clamoroso ritorno alla Juventus. Perin prepara le valigie

ROMA – Gigi Buffon prepara l’inversione a U e abbandonata l’idea di andare al Porto ha deciso per un clamoroso ritorno alla Juventus. Al ritorno a Torino avrebbe dato il suo benestare anche Maurizio Sarri

Il portierone, ormai ex PSG, quindi si candida come secondo di Wojciech Szczesny. E a questo punto Mattia Perin potrebbe iniziare a preparare le valigie alla ricerca di un posto da titolare in Serie A.

Su Perin, d’altronde, c’è già l’ombra della Roma.

Il tweet di Iker Casillas.

Iker Casillas ieri mattina aveva scritto un tweet misterioso: “Gli acquisti alla Juve li fa Houdini. Magia pura…”. A che cosa si riferiva? Si è parlato molto di Isco, che invece vuole rimanere al Real Madrid, e più tardi si è capito: si trattava di Buffon.

Fonte: La Gazzetta dello Sport.