ROMA – Tre partite di stop nelle competizioni Uefa per Gianluigi Buffon. E' la sanzione comminata per l'espulsione in Real Madrid-Juventus dell'11 aprile scorso e per le successive dichiarazioni sull'arbitro Oliver, tra cui l'ormai indimenticabile frase "ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore". Il provvedimento è stato deciso dall'organo di Controllo, Etica e Disciplina della federazione calcistica europea.

Resta solo da capire adesso se Buffon andrà comunque a giocare nel Psg nonostante la squalifica. Il club francese vuole infatti il portiere italiano per centrare l’obiettivo Champions.