Buffon allo Stadium per Juventus-Atalanta: “Per salutare Barzagli e Allegri”

TORINO – La festa scudetto della Juventus è stata aperta da Buffon. Ecco le dichiarazioni dell’ex portiere dei bianconeri presente allo Stadium per rendere omaggio all’amico Barzagli e a mister Allegri. “Dopo un anno esatto, era il 19 maggio del 2018, sono tornato allo Juventus Stadium per salutare Barzaglione (Andrea Barzagli). L’ho fatto perché se lo merita e perché è un bravo ragazzo. Gli ho detto, le vere tragedie sono quando smetterò io e non quando smetterai te. Però ugualmente anche oggi è un giorno importante per te. Poi salutiamo anche il mister. E sono emozionato e sono felicissimo di essere qui in mezzo alla nostra gente. Mi sento ancora juventino. Un abbraccio a tutti”.

Buffon allo Stadium, è stato uno dei protagonisti degli scudetti passati della Juve.

La Juventus arriva a questa festa scudetto senza nulla da chiedere al campionato. Diverse giornate fa, i bianconeri hanno conquistato il loro ottavo scudetto consecutivo. I primi tre sono stati vinti da Antonio Conte, gli altri cinque da Massimiliano Allegri.

Nonostante questi trionfi in patria, la Juve ha deciso di interrompere il rapporto con Allegri perché il tecnico toscano non è riuscito a vincere la Champions League. La Juve è stata eliminata a sorpresa dall’Ajax nei quarti di finale della massima competizione europea per club. Nei prossimi giorni, la Juve comunicherà il nome del nuovo allenatore.