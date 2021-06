Buffon, ufficiale il suo ritorno al Parma. L’annuncio della società con un video sui social: “Ok Kyle, i’m in”. Il Parma ha ufficializzato il ritorno di Gianluigi Buffon e lo ha fatto con un video pubblicato sui profili social della società. Il video fa il verso al trailer di un film di fantascienza, intitolato ‘Superman returns’ ambientato allo stadio Tardini. Alla fine si vede un uomo che svela la propria identità, è Buffon, al telefono con il proprietario della società Kyle Krause: “Ok Kyle, i’m in”.

Il ritorno al Parma di Buffon

Buffon torna al Parma esattamente vent’anni dopo. Prima del suo trasferimento alla Juventus, il portiere ha giocato sei anni con i ducali, dal 1995 al 2001, collezionando più di 200 presenze. Con il Parma ha vinto due volte la Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa. Buffon ritrova il Parma dopo vent’anni e ripartirà dalla Serie B: “Se sono andato in B a 28 anni da miglior portiere del mondo, a 43 non deve essere così una fatica. Gioco per passione, per sfida e per ambizione”.

Il debutto con il Parma

Buffon ha debuttato con il Parma nel 1995, quando l’allenatore Nevio Scala gli chiese: “Sei pronto?”. Il giovane portiere rispose subito: “Nessun problema”. Giocò una grandissima partita ma forse in pochi avrebbero scommesso su una carriera del genere da quel ragazzo di soli 17 anni. Il resto è storia. Buffon è diventato il miglior portiere della sua generazione e uno dei più grandi nella storia del calcio, è il migliore in Serie A per presenze (657) e sono 176 le presenze con la maglia della Nazionale.

“Mi sento bene fisicamente, voglio essere ancora protagonista“, ha dichiarato Buffon. Il palmarès del portiere vanta 10 campionati italiani, 6 coppe Italia, 7 supercoppe italiane, un campionato francese, una Coppa Uefa e diversi riconoscimenti individuali. Con la Nazionale ha vinto un mondiale nel 2006.