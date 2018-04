MADRID (SPAGNA) – La carriera di Gigi Buffon in Champions League si è chiusa, molto probabilmente, con una espulsione rimediata nei minuti di recupero di Real Madrid-Juventus.

Buffon manda a quel paese l’arbitro

Colpo di scena al Berbaneu, dove l’arbitro Oliver ha concesso un rigore per un

fallo di Benatia su Lucas Vasquez, espellendo Buffon per proteste. Secondo il portierone della Juventus, il rigore non c’era. Buffon ha perso la testa e ha mandato a quel paese l’arbitro. Dal video si capisce benissimo: “Vai a caga..”.

Il video con l’espulsione di Buffon