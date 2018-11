NAPOLI – Dai fischi dei tifosi del Napoli, alle parate miracolose su Mertens. Questo e tanto altro nella serata in cui Gigi Buffon è tornato titolare in Champions League dopo la lunga squalifica per le proteste post Real Madrid-Juventus.

LEGGI ANCHE:

(qui) Buffon subissato dai fischi dei tifosi del Napoli

55′ – Doppia parata prodigiosa di Buffon su Mertens. Nel primo caso si è opposto con i compagni, nella seconda circostanza ha tolto la palla sotto la traversa con un colpo di reni impressionante.

46' - Gol del Psg. Mbappé ha eluso la marcatura di Maksimovic e ha crossato al centro per Bernat. L'ex terzino del Bayern Monaco ha segnato con il destro, in scivolata. Allan se lo è perso e non è riuscito a fermarlo da dietro. Il suo inserimento offensivo è stato letale per il Napoli.

Juan Bernat Goal HD Napoli 0-1 Paris SG 06.11.2018 https://t.co/U2wNvuHlbv — Football (@Fotball40681959) 6 novembre 2018

Napoli (4-4-2) Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, F. Ruiz; Mertens, Insigne.

Psg (3-4-3) Buffon; Kehrer, T. Silva, Marquinhos; Meunier, Draxler, Verratti, Bernat; Di Maria, Neymar, Mbappé.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l'abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.