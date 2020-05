LIPSIA (GERMANIA) – La Bundesliga è ripartita con una esultanza che è già iconica.

In Germania i calciatori avevano il divieto assoluto di abbracciarsi così hanno trovato un’altra maniera per fare festa.

Dopo aver segnato la rete del momentaneo uno a zero sul Lipsia con Gulde, i calciatori del Friburgo hanno deciso di festeggiare battendosi il gomito.

Niente “cinque”, niente abbraccio ma un gesto di esultanza con il gomito.

Questa esultanza rispetta il distanziamento sociale?

Non è detto, dipende dalla vicinanza tra i due calciatori ma comunque è permessa dal rigido regolamento della Bundesliga.

I tedeschi hanno iniziato a tornare alla normalità anche per quel che riguarda il calcio giocato.

Il loro campionato è stato il primo a ricominciare in Europa.

Le partite sono surreali perché si giocano a porte chiuse ma per il resto hanno regalato uno spettacolo degno di questo nome.

I calciatori in campo hanno giocato senza paura, come se il coronavirus non ci fosse o non ci fosse mai stato.

Le partite odierne hanno offerto tutto, gol spettacolari, contrasti, colpi di testa, entrate in scivolata e falli ai limiti del regolamento.

E poi le esultanze.

Quelle permesse dal regolamento della Bundesliga.

Basta baci e abbracci, diamoci il gomito! (video YouTube).