BREMA (GERMANIA) – La Bundesliga tedesca sarà la prima a ripartire.

A pochi giorni dal calcio d’inizio, il Werder Brema ha protestato contro la regola delle cinque sostituzioni.

Poche ore prima, anche Zeman si era detto contrario a questa modifica del regolamento:

“Gran parte del campionato è stato disputato con tre sostituzioni. Cambiare la regola adesso vorrebbe dire falsare il torneo”.

Il direttore sportivo del Werder Brema, l’ex centrocampista Frank Baumann, ha manifestato perplessità sulla norma delle cinque sostituzioni per ciascuna squadra in una partita e, parlando alla Bild, si è detto “indeciso”.

La regola, che la Fifa ha ideato per un finale di stagione compresso e stressante, può aiutare a prevenire gli infortuni, dando modo ai calciatori di poter recuperare.

“Si, in effetti potrebbe essere molto utile – ha spiegato il ds Baumann – ma non vorrei snaturasse troppo il gioco. Pensate a una squadra che, nel finale di partita, inserisce quattro o cinque attaccanti magari per rimontare un risultato che la svantaggia.

Sarebbe davvero strano per me”.

La Bundesliga ripartirà sabato con il derby della Ruehr, Borussia Dortmund-Schalke 04.

I padroni di casa inseguono il titolo, a -4 dal Bayern Monaco capolista.

Prima della sosta hanno vinto 4 partite di fila; al contrario, lo Schalke non vince da 5 match.

Gli esperti di Sisal Matchpoint vedono nettamente favorito il Dortmund, la cui vittoria è a 1,50, mentre il blitz degli ospiti vale ben 6 volte la posta: il pari è a 4,25.

Il 96% degli scommettitori punta sull’1. Haland è il marcatore più probabile, in gol a 2.00.

Il Bayern deve difendere il primo posto nella trasferta di Berlino contro l’Union.

Sfida senza storia a guardare le quote, i Bullen hanno messo insieme 4 vittorie consecutive prima dello stop e sono avanti, a 1,22, mentre il successo dei padroni di casa sarebbe un’impresa da 12 volte la posta.

Difficile anche il pari, a 6,50.

C’è da scommettere sulla voglia di gol di Lewandowski, capocannoniere con 25 reti: il bomber del Bayern è proposto marcatore a 1,44.

9 scommettitori su 10 si schierano con il Bayern Monaco.

Vittoria in vista anche per la terza forza del campionato, il Lipsia, che ospita il Friburgo e vuole riprendere con una vittoria, data a 1,30, si sale a 9,00 per il successo ospite, il segno X è 5,25.

Il Borussia Moenchengladbach, al quarto posto a -6 dalla vetta, va a Francoforte contro l’Eintracht, reduce da 3 ko di fila:

il match, secondo i bookmaker, si presenta equilibrato con gli ospiti favoriti a 2,30 e i padroni di casa a 2,90.

Il pari vale 3,50.

Il 60% ha scelto la vittoria dei neroverdi (fonte ANSA).