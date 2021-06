Buon compleanno Kalidou Koulibaly! Per i suoi 30 anni il calciatore del Napoli ha deciso di fare un regalo al suo paese: ha spedito una nave carica di medicine, camici ospedalieri, mascherine, lettighe e due ambulanze in Senegal.

Il cargo dovrebbe giungere a destinazione, nel porto di Dakar, tra circa una settimana.

Il cuore grande di Koulibaly

Non è la prima volta che Koulibaly si spende con generosità in gesti di solidarietà. Attualmente il difensore, in forze al Napoli dal 2014, si trova in vacanza proprio in Senegal.

In Africa si divide tra incontri con associazioni a sostegno della popolazione locale e partite di calcio con i bambini del posto.

A gennaio Koulibaly era stato avvistato ai semafori di Agnano, mentre regalava giubbotti del Napoli ai suoi connazionali sfortunati per proteggerli dal freddo. Mentre lo scorso anno, la notte di capodanno, regalò 500 euro a un senzatetto in un centro commerciale.

Koulibaly, incerto il futuro al Napoli

Al momento non è ancora deciso il suo futuro, ma il calciatore, in Italia dal 2014, sembra il maggior indiziato a lasciare la Campania.

Non è ancora detta l’ultima parola: De Laurentiis non ha intenzione di svendere il suo campione ed è disposto ad ascoltare solo offerte faraoniche.