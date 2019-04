ROMA – Tra Premier League e Bundesliga saranno 9 gli incontri di calcio estero in onda in diretta tv esclusiva sui canali Sport di Sky tra il 26 e il 29 aprile, 6 del campionato inglese, 3 di quello tedesco. Di seguito la programmazione completa. In Inghilterra, Liverpool e Manchester City stanno dando vita ad un duello entusiasmante per lo scudetto. Il Liverpool è primo con due punti di vantaggio sul Manchester City ma la squadra allenata da Pep Guardiola ha una gara da recuperare. Riportiamo di seguito la programmazione completa di Sky Sport con le partite di Premier League e Bundesliga.

Premier League, il Manchester City tenta il sorpasso scudetto sul Liverpool.

PREMIER LEAGUE (tutte le partite verrano trasmesse in diretta streaming su SkyGo).

VENERDÌ 26 APRILE.

ore 21 Liverpool-Huddsrsfield Sky Sport Football e Sky Sport Uno diretta.

(telecronaca Federico Zancan).

SABATO 27 APRILE.

ore 13 “Premier League Live” Sky Sport Football diretta.

(con Federica Lodi; ospite Federico Zancan).

ore 13.30 Tottenham-West Ham Sky Sport Football diretta.

(telecronaca Massimo Marianella).

ore 15.30 “Premier League Live” Sky Sport 24 diretta.

(con Federica Lodi; ospite Federico Zancan).

ore 18 “Premier League Live” Sky Sport Football e Sky Sport Uno diretta.

(con Federica Lodi; ospite Federico Zancan).

ore 18.30 Brighton-Newcastle Sky Sport Uno diretta.

DOMENICA 28 APRILE.

ore 13 Leicester-Arsenal Sky Sport Football e Sky Sport Uno diretta.

(telecronaca Gianluigi Bagnulo).

ore 15.05 Burnley-Manchester City Sky Sport Football diretta tv, diretta streaming su SkyGo.

(telecronaca Massimo Marianella).

ore 17 “Premier Show” Sky Sport Football e Sky Sport Uno diretta.

(con Federica Lodi; ospite Paolo Ciarravano).

ore 17.30 Manchester United-Chelsea Sky Sport Football e Sky Sport Uno diretta.

(anche in 4K HDR per i clienti Sky Q).

(telecronaca Nicola Roggero).

ore 19.30 “Premier Show” Sky Sport Football e Sky Sport Uno diretta.

(con Federica Lodi; ospite Paolo Ciarravano).

BUNDESLIGA (tutte le partite verranno trasmesse in diretta streaming su SkyGo).

SABATO 27 APRILE.

ore 15.30 Borussia Dortmund-Schalke 04 Sky Sport Football diretta.

(telecronaca Pietro Nicolodi).

ore 18.30 Stoccarda-Borussia Moenchengladbach Sky Sport Football diretta.

(telecronaca Paolo Redi).

DOMENICA 28 APRILE.

ore 18 Norimberga-Bayern Monaco Sky Sport Arena diretta.

(telecronaca Pietro Nicolodi).

Fonte: Sky Sport.