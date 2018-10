Cagliari-Bologna streaming e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data

CAGLIARI – Cagliari-Bologna si giocherà sabato 6 ottobre alle ore 15.00 alla Sardegna Arena di Cagliari. DOVE VEDERE CAGLIARI-BOLOGNA IN TV E STREAMING.

La partita Cagliari-Bologna sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A sia sul satellite (202), sia sul digitale terrestre (373), oltre al canale Sky Sport (251) e sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso Sky Go.

Cagliari-Bologna, le probabili formazioni della partita valida come anticipo del sabato dell’ottava giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Pavoletti.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Nagy, Pulgar, Dzemaili, Krejci; Falcinelli, Santander.

Maran dovrebbe giocarsela con Joao Pedro come trequartista incursore alle spalle di Marco Sau e Leonardo Pavoletti. Un tridente mascherato con Pedro che parte più da dietro. Il Bologna invece non dovrebbe presentare alchimie tattiche con Pippo Inzaghi che dovrebbe giocarsela con Falcinelli e Santander in attacco. Falcinelli dovrebbe fare la prima punta, Santander la seconda con compiti di movimento su tutto il fronte offensivo.

Serie A, ottava giornata del campionato italiano di calcio. Il programma completo con tutte le partite.

Giornata 8 05.10. 20:30 Torino Frosinone 06.10. 15:00 Cagliari Bologna 06.10. 18:00 Udinese Juventus 06.10. 20:30 Empoli Roma 07.10. 12:30 Genoa Parma 07.10. 15:00 Atalanta Sampdoria 07.10. 15:00 Lazio Fiorentina 07.10. 15:00 Milan Chievo 07.10. 18:00 Napoli Sassuolo 07.10. 20:30 Spal Inter

