Cagliari-Bologna streaming-diretta tv, dove vederla

Cagliari-Bologna, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Cagliari-Bologna – (orario 12.30), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti. All. Lopez

Squalificati:

Indisponibili: Farias, Dessena, Joao Pedro

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Pulgar, Poli, Dzemaili; Di Francesco, Palacio, Verdi. All. Donadoni

Squalificati:

Indisponibili: Donsah, Torosidis, Pulgar, Destro, Helander.