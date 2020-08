Tre calciatori del Cagliari sono risultati positivi al coronavirus. I sardi sarebbero dovuti andare in ritiro tra qualche ora.

Dopo la positività di Mirante della Roma, ben tre casi di coronavirus nel Cagliari. I sardi sono stati sottoposti ai tamponi di rito prima della ripresa dell’attività agonistica. Domani sarebbero dovuti giungere al ritiro di Aritzo che adesso rischia di saltare.

La positività di questi tre calciatori rischia seriamente di cambiare i piani in corsa del Cagliari del neo allenatore Eusebio Di Francesco.

Ma in casa Cagliari non si parla solamente di coronavirus ma anche di calciomercato. I nomi caldissimi sono quelli di Radja Nainggolan e di Juan Jesus (tra l’altro i due sono ex compagni di squadra nella Roma).

Sul fronte calciomercato si deciderà dopo la finale di Europa League di venerdì tra Inter e Siviglia la sorte di Nainggolan.

C’è l’accordo tra belga e club rossoblù, ma occorre l’intesa con la società nerazzurra. Obiettivo di Giulini: far rimanere il Ninja a Cagliari sino a fine carriera.

Quasi fatta – manca solo l’ufficialità – per l’approdo in città del giallorosso Juan Jesus come primo rinforzo per la difesa.

Nel mirino anche Czyborra, esterno sinistro dell’Atalanta. Va via Ionita dopo quattro stagioni: oggi dovrebbe essere ufficializzato il trasferimento al neopromosso Benevento (fonte Ansa).