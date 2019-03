ROMA – Il Cagliari ha battuto 2-1 la Fiorentina nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Decidono i gol, nel secondo tempo, di Joao Pedro e Luca Ceppitelli. Inutile il gol della bandiera di Federico Chiesa all’88°. Il Cagliari, con questi tre punti, sale a +9 dalla zona retrocessione.

Il tabellino.

I marcatori: 52′ Joao Pedro (C), 67′ Ceppitelli (C), 88′ Chiesa (F)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore (73′ Padoin), Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella (80′ Deiola); Joao Pedro (83′ Thereau), Pavoletti. All: Maran

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Nørgaard (71′ Dabo), Gerson; Chiesa, Mirallas (58′ Simeone), Muriel. All: Pioli

Ammoniti: Cigarini (C), Chiesa (F), Ceppitelli (C), Pavoletti (C), Gerson (F)